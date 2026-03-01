Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Region Anna Łukaszek, Adam Wosik

Fot. Mysza Laila Nabhani / MG-E
Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]
Zderzenie karetki Pogotowia Ratunkowego z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło kilka minut przed godziną 17 na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul. Malczewskiego w Szczecinie. Na miejscu wypadku interweniują służby miejskie.
Karetka przewróciła się na bok na ulicy Wyzwolenia w kierunku Niebuszewa.

Na miejsce przyjechało sześć karetek, dwa zastępy straży pożarnej i próbował lądować śmigłowiec LPR. Mimo kilku prób - to się nie udało. Wszystko wskazuje na to, że trakcja tramwajowa, duży ruch uliczny i lampy drogowe uniemożliwiły lądowanie.

- Pięć zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowane do zdarzenia drogowego z udziałem karetki systemowej WSPR i pojazdu osobowego. Na miejscu wezwania znajdowało się łącznie pięciu poszkodowanych, w tym trzyosobowa załoga karetki, pacjent karetki oraz kierowca samochodu osobowego biorącego udział w zdarzeniu. Poszkodowani po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Szczegóły wypadku na razie nie są znane. W tym rejonie występują utrudnienia drogowe.

Jak przekazał rzecznik szczecińskiej policji asp. Paweł Pankau czynności w tym miejscu będą trwały jeszcze przez dłuższy czas.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Łukaszek [Radio Szczecin]
