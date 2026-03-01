"Cześć i chwała bohaterom". Szczeciński Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych [ZDJĘCIA]

Uczcili pamięć bohaterów, którzy walczyli z sowieckim i komunistycznym okupantem o wolną i niepodległą Polskę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Ulicami Szczecina przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzedzony złożeniem kwiatów przy tablicy Pamięci Podziemia Niepodległościowego.- Jestem patriotką, szanuję naszych bohaterów, Żołnierzy Wyklętych, którzy oddali życie za Polskę i ubolewam, że tak są niedoceniani. - Mój dziadek miał wyrok śmierci, ukrywał się, to im się należy po prostu. Żeby uczcić pamięć - mówili uczestnicy Marszu.- Chcemy właśnie uczcić tę pamięć. Żeby ludzie, którzy walczyli o naszą wolność i zginęli za naszą ojczyznę, nie zostali zapomniani. Żeby ludzie pamiętali; szacunek dla zmarłych i dla naszych przodków - podkreślił Maciej Szczęsny, prezes Okręgu Zachodniopomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej, organizator wydarzenia.- Przyszedłem zapalić znicz, tak zwaną puszkę. Tyle mogę zrobić chociaż. Tylko tyle, albo aż tyle. Zapalić znicz ku pamięci. Chwała bohaterom - dodał kolejny z uczestników.W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2001 roku.