W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]

Spora wyrwa w jezdni w Al. Powstańców Wielkopolskich przy Placu Szyrockiego na pasie w kierunku centrum miasta.

AKTUALIZACJA, godz. 10:20

Nie ma już kłopotów z przejazdem Al. Powstańców Wielkopolskich przy Placu Szyrockiego w Szczecinie. Od rana przejazd uniemożliwiała tam spora wyrwa w jezdni. Teraz - jak mówi Kacper Reszczyński z ZDiTM - jedziemy już płynnie.



- Uszkodzenie w drodze na Placu Szerockiego zostało zgłoszone do spółki Tramwaje Szczecińskie. To teren budowy wspomnianej spółki. Uszkodzenie zostało także zabezpieczone przez ZDiTM - mówi Reszczyński.



Chodzi o pas w kierunku centrum.





Godz. 9:15

Uszkodzenie znajduje się w pobliżu studzienki, ale jak mówi rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska, to nie przez awarię na sieci kanalizacyjnej.

- Niezwłocznie pojechaliśmy na miejsce żeby sprawdzić, czy zapadlisko, które jest w tym miejscu, wynika z zapadniętego kanału. Wstępnie wygląda na to, że nasza infrastruktura jest cała. Powiadomiliśmy o całej sprawie wszystkie służby - mówi Pieczyńska.O sprawie poinformowany został rzecznik szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński. Niestety do tej pory nie uzyskaliśmy informacji co jest przyczyną utrudnień. Radzimy kierowcom omijać ten rejon miasta.