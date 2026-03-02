Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie rozpoczyna sądowy spór dotyczący inwestycji drogowej przy alei Jana Pawła II.
Potwierdził to w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Krzysztof Miler, dyrektor ZDiTM-u. Jak mówi, w tej sprawie chodzi głównie o całościowe - a nie tylko częściowe - "usunięcie wad".

- Jedynym takim środkiem, który nam wskaże, jak to jest i po czyjej stronie jest wina, jest to postępowanie sądowe, do którego teraz przystępujemy. Z trzema stronami, zarówno z wykonawcą, projektantem, jak i panem inżynierem kontraktu - mówi dyrektor ZDiTM-u.

Krzysztof Miler dodał, że tak zwane naprawy bieżące Alei Jana Pawła II są niezmiennie realizowane przez wykonawcę.

- Jeśli chodzi o takie bieżące naprawy wynikające z jakichś wychodzących wad, cały czas mamy rękojmię. Ona jest cały czas na bieżąco wykonywana i gmina Miasto Szczecin nie ponosi żadnych kosztów, wykonawca naprawia to, co ma naprawić - mówi Miler.

Jak poinformował dyrektor ZDiTM, rękojmia ta obowiązuje do jesieni 2027 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
