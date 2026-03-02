Największe śniadanie wielkanocne w Kołobrzegu. Wolontariusze rozpoczęli przygotowania

W Kołobrzegu wystartowały przygotowania do największego wielkanocnego śniadania w mieście.





To już ósma edycja wydarzenia, które jest kontynuacją idei Wielkanocy dla Samotnych. Kamil Barwinek, współorganizator akcji mówi, że dzięki wsparciu wolontariuszy, ale też mieszkańców przekazujących dary, na największym wielkanocnym stole w Kołobrzegu niczego nie zabraknie.





- Wstęp oczywiście jest bezpłatny, nie ma żadnych zapisów i serdecznie już teraz zapraszamy. Co na stołach? Oczywiście żur świąteczny, biała kiełbasa, jajko, wędlina, sery, ciasta, pieczywo, owoce, chrzan, ćwikła, czyli to, co na każdym tradycyjnym wielkanocnym stole - wymienia Barwinek.



W spotkaniu będzie mogło wziąć udział około 250 osób. Całość odbędzie się w hali Milenium w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie trzeźwości.





Osoby, która chciałyby wesprzeć organizację wydarzenia mogą przyjść na spotkanie wolontariuszy zaplanowane na wtorek o godz. 18 w Centrum Usług Społecznych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Przed wolontariuszami prawie pięć tygodni pracy. W tym czasie konieczne jest zebranie darów, przygotowanie potraw, ale także dekoracji i oprawy wydarzenia.