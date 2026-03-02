Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Największe śniadanie wielkanocne w Kołobrzegu. Wolontariusze rozpoczęli przygotowania

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
W Kołobrzegu wystartowały przygotowania do największego wielkanocnego śniadania w mieście.
Przed wolontariuszami prawie pięć tygodni pracy. W tym czasie konieczne jest zebranie darów, przygotowanie potraw, ale także dekoracji i oprawy wydarzenia.

To już ósma edycja wydarzenia, które jest kontynuacją idei Wielkanocy dla Samotnych. Kamil Barwinek, współorganizator akcji mówi, że dzięki wsparciu wolontariuszy, ale też mieszkańców przekazujących dary, na największym wielkanocnym stole w Kołobrzegu niczego nie zabraknie.

- Wstęp oczywiście jest bezpłatny, nie ma żadnych zapisów i serdecznie już teraz zapraszamy. Co na stołach? Oczywiście żur świąteczny, biała kiełbasa, jajko, wędlina, sery, ciasta, pieczywo, owoce, chrzan, ćwikła, czyli to, co na każdym tradycyjnym wielkanocnym stole - wymienia Barwinek.

W spotkaniu będzie mogło wziąć udział około 250 osób. Całość odbędzie się w hali Milenium w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie trzeźwości.

Osoby, która chciałyby wesprzeć organizację wydarzenia mogą przyjść na spotkanie wolontariuszy zaplanowane na wtorek o godz. 18 w Centrum Usług Społecznych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina z programu "Tematy i Muzyka".

