Największe śniadanie wielkanocne w Kołobrzegu. Wolontariusze rozpoczęli przygotowania

W Kołobrzegu wystartowały przygotowania do największego wielkanocnego śniadania w mieście.
Przed wolontariuszami prawie pięć tygodni pracy. W tym czasie konieczne jest zebranie darów, przygotowanie potraw, ale także dekoracji i oprawy wydarzenia.
W spotkaniu będzie mogło wziąć udział około 250 osób. Całość odbędzie się w hali Milenium w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie trzeźwości.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
To już ósma edycja wydarzenia, które jest kontynuacją idei Wielkanocy dla Samotnych. Kamil Barwinek, współorganizator akcji mówi, że dzięki wsparciu wolontariuszy, ale też mieszkańców przekazujących dary, na największym wielkanocnym stole w Kołobrzegu niczego nie zabraknie.
- Wstęp oczywiście jest bezpłatny, nie ma żadnych zapisów i serdecznie już teraz zapraszamy. Co na stołach? Oczywiście żur świąteczny, biała kiełbasa, jajko, wędlina, sery, ciasta, pieczywo, owoce, chrzan, ćwikła, czyli to, co na każdym tradycyjnym wielkanocnym stole - wymienia Barwinek.
Osoby, która chciałyby wesprzeć organizację wydarzenia mogą przyjść na spotkanie wolontariuszy zaplanowane na wtorek o godz. 18 w Centrum Usług Społecznych.
