Nowy portal dla mieszkańców Polic. Ma ułatwić załatwienie wielu spraw

Miasto Police uruchomiło w poniedziałek Portal Mieszkańca. Dzięki niemu każdy, kto ma jakąkolwiek urzędową sprawę, będzie mógł ją załatwić bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo gmina wyrabiać będzie Kartę Mieszkańca Gminy. - Także od poniedziałku przyjmujemy wnioski o wydanie karty. Karty będą wydawane z opóźnieniem mniej więcej około tygodnia czasu, a sam program wraz z potrzebami, wraz z rozwojem będzie nam tu ewoluował. Mam nadzieję, że będzie to atrakcyjna forma, aby zachęcić ludzi do mieszkania w gminie Police - dodaje Kowalewski.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Nowoczesne narzędzie, dzięki któremu szybko, wygodnie i bez kolejek będzie można załatwić wiele spraw urzędowych - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin burmistrz Krzysztof Kowalewski. - Ma to na celu integrację mieszkańców i ułatwienie dostępu do polickich usług m.in. Miejskiego Ośrodka Kultury czy naszych obiektów sportowych, ale też angażujemy w tym projekcie podmioty współpracujące, czyli sklepy i wszelkie rodzaje inne firmy czy usługi, które chciałyby z nami współpracować.Wnioski można składać przez stronę ebok.police.pl lub tradycyjnie, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Stefana Batorego 3.