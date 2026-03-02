Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nowy zarząd Grupy Azoty

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd.
Funkcję prezesa powierzono Marcinowi Celejewskiemu, wiceprezesem została Małgorzata Królak. Jednocześnie, jak napisano w komunikacie, do czasowego pełnienia funkcji drugiego wiceprezesa na okres do trzech miesięcy delegowana została wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska.

Nowe kierownictwo ma się przyczynić do rozpoczęcia etapu głębokiej restrukturyzacji jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego oraz do odbudowy stabilności finansowej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz 2 komentarze

"głęboka restrukturyzacja"... czy to oznacza, że cud-inwestycja PiS, czyli Polimery, rozłożyła Azoty???

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od wczoraj oglądane 6843 razy)
  2. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt
    (od 25 lutego oglądane 3867 razy)
  3. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od 26 lutego oglądane 2762 razy)
  4. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2362 razy)
  5. Dwie osoby zatrzymane po zabójstwie pod Stargardem
    (od wczoraj oglądane 2004 razy)

radioszczecin.tv

Studenci uczestniczyli w dniach otwartych w Centrum Symulacji Medycznej PUM [WIDEO, ZDJĘCIA]
W nawierzchni na Al. Powstańców Wielkopolskich powstała niebezpieczna wyrwa [WIDEO]
Wojciech Balczun
„Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy” - 26.02.2026
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]

Najnowsze podcasty