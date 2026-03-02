Nowy zarząd Grupy Azoty

Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd.
Funkcję prezesa powierzono Marcinowi Celejewskiemu, wiceprezesem została Małgorzata Królak. Jednocześnie, jak napisano w komunikacie, do czasowego pełnienia funkcji drugiego wiceprezesa na okres do trzech miesięcy delegowana została wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska.
Nowe kierownictwo ma się przyczynić do rozpoczęcia etapu głębokiej restrukturyzacji jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego oraz do odbudowy stabilności finansowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
