Kobiety uczą się samoobrony w szczecińskim klubie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Zamiast tradycyjnego goździka, sekcja szczecińskich judoków skupiona wokół klubu UKS-47 Bushido-Morus zaprasza wszystkie panie na bezpłatny cykl zajęć z samoobrony. W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie z czterech zaplanowanych.
- Mam nadzieję, że nie jest potrzebna i nie będzie, ale chciałabym się czuć pewniej i bezpieczniej. - Są różne sytuacje w życiu i taka obrona dla kobiet uważam, że bardzo dużo nam da i nikt nas nie zaskoczy - mówią kobiety.

- Czasem mamy w tej chwili takie dosyć niebezpieczne sytuacje, więc też chcemy zrobić coś dla naszej społeczności - mówi Marek Tytonik, trener judo w UKS Bushido-Morus Szczecin. - Znamy się nad tym, możemy im pomóc, możemy też przy udziale SP 47 udostępnić naszą salę dla tych kobiet, żeby mogły trenować i mogły czuć się bezpieczne.

Zajęcia dla pań są bezpłatne i odbywają się w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 47 przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie (wejście na salę w drugim rzędzie zabudowy szkoły). Nauka samoobrony będzie trwała przez cały marzec, co tydzień w poniedziałek o godzinie 20.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zamiast tradycyjnego goździka, sekcja szczecińskich judoków skupiona wokół klubu UKS-47 Bushido-Morus zaprasza wszystkie panie na bezpłatny cykl zajęć z samoobrony. W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie z czterech zaplanowanych.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

