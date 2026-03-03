Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Podpisanie ustawy o SAFE pokaże, że prezydent rozumie czym jest bezpieczeństwo"

Region Sebastian Wierciak

Dron Warmate, źródło: www.wbgroup.pl
Sytuacja na Bliskim Wschodzie powinna zmobilizować prezydenta Nawrockiego do podpisania ustawy o SAFE – podkreślał w "Rozmowie pod Krawatem" wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
Polska może odczuć konflikt na Bliskim Wschodzie, służby są przygotowane

Stanisław Wziątek
Pojawiło się też stwierdzenie, że mimo wielu inwestycji w wojsku, mamy pewne deficyty. Tak mówił Stanisław Wziątek wskazując m.in. na szeroko rozumianą obronę powietrzną z naciskiem na obronę przed dronami. Tylko na ten cel z programu SAFE ma być przeznaczonych 15 miliardów złotych.

- To nie ma na co czekać. Panie prezydencie, natychmiastowe podpisanie tej ustawy i szybka realizacja. Tylko to pokaże naszą skuteczność, ale także, że prezydent Rzeczypospolitej, zwierzchnik sił zbrojnych, rozumie czym jest bezpieczeństwo - mówi Stanisław Wziątek.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że wojna w Ukrainie na chwilę przeszła na dalszy plan i to jest zła wiadomość – mówił wiceminister MON.

- Teraz wszyscy zajmują się Bliskim Wschodem i to niezbyt dobrze wpływa na potencjał i możliwości wspierania Ukrainy - mówi Wziątek.

Na szczęście po zaatakowaniu Iranu Rosja nie "pokazała pazura", co mogłoby dążyć do światowego konfliktu - skwitował Stanisław Wziątek.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" w środę o godz. 8.30 przyjęła Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej.
Edycja tekstu: Michał Król
