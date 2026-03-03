"Podpisanie ustawy o SAFE pokaże, że prezydent rozumie czym jest bezpieczeństwo"

Sytuacja na Bliskim Wschodzie powinna zmobilizować prezydenta Nawrockiego do podpisania ustawy o SAFE – podkreślał w "Rozmowie pod Krawatem" wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.





Pojawiło się też stwierdzenie, że mimo wielu inwestycji w wojsku, mamy pewne deficyty. Tak mówił Stanisław Wziątek wskazując m.in. na szeroko rozumianą obronę powietrzną z naciskiem na obronę przed dronami. Tylko na ten cel z programu SAFE ma być przeznaczonych 15 miliardów złotych.- To nie ma na co czekać. Panie prezydencie, natychmiastowe podpisanie tej ustawy i szybka realizacja. Tylko to pokaże naszą skuteczność, ale także, że prezydent Rzeczypospolitej, zwierzchnik sił zbrojnych, rozumie czym jest bezpieczeństwo - mówi Stanisław Wziątek.Sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że wojna w Ukrainie na chwilę przeszła na dalszy plan i to jest zła wiadomość – mówił wiceminister MON.- Teraz wszyscy zajmują się Bliskim Wschodem i to niezbyt dobrze wpływa na potencjał i możliwości wspierania Ukrainy - mówi Wziątek.Na szczęście po zaatakowaniu Iranu Rosja nie "pokazała pazura", co mogłoby dążyć do światowego konfliktu - skwitował Stanisław Wziątek.