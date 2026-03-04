Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Edukacja zdrowotna w polskich szkołach

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Edukacja zdrowotna to przedmiot, który powinien być obowiązkowy – uważa Barbara Nowacka.
Czy w Szczecinie jest szansa na Okręgową Komisję Egzaminacyjną? Ministra edukacji odpowiada
Ministra edukacji o zadaniach domowych: to była fikcja
Ministra edukacji gościła w porannej "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin.

- Ponieważ zdrowie seksualne budzi bardzo niezdrowe emocje wśród pewnych radykalnych grup, jesteśmy skłonni do rozmowy. Rozmawiam ze środowiskami medycznymi, również tymi konserwatywnymi, co zrobić, żeby przedmiot wprowadzić spokojnie i bez napięcia i bez konfliktów? Bo po prostu jest potrzebny. Ale, być może, dla spokoju trzeba by coś poświęcić. Tylko nikt nie chce wskazać - co. Ja też nie umiem wskazać, bo wszystko jest potrzebne - powiedziała.

- Ale rozumiem, prace trwają, żeby od 1 września przedmiot był? - dopytywał red. Sebastian Wierciak.

- Żeby od 1 września przedmiot znacznie mocniej zagościł w polskich szkołach - usłyszał w odpowiedzi.

Na nieobowiązkową edukację zdrowotną zapisało się około 30 proc. uczniów. Jak mówiła Nowacka są szkoły, w których na zajęcia chodzi 80 proc. młodzieży, są też takie, w których nie ma tych zajęć.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
