Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty

Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
O 63 kilometry na godzinę za szybko poza terenem zabudowanym - nowe przepisy zabrały prawo jazdy w pierwszym dniu ich obowiązywania kobiecie z Choszczna.
Dotyczą one miedzy innymi prędkości na drogach wojewódzkich i powiatowych.

- Nie tylko w terenie zabudowanym, przy przekroczeniu prędkości powyżej 50 km na godzinę prawa jazdy są zabierane kierowcom przez policjantów, ale też poza terenem zabudowanym - i tu jest bardzo ważna informacja - na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej, poza terenem zabudowanym - wyjaśniał podkomisarz Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Są już pierwsze konsekwencje nowych przepisów w Zachodniopomorskiem: sześć osób straciło swoje uprawnienia.

- Na wideorejestratorze było 63 km na godzinę, ta kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Otrzymała również na swoje konto 14 punktów karnych i pożegnała się z prawem jazdy na trzy miesiące - dodaje Jaworski.

Wyłączone z tych przepisów są autostrady i drogi ekspresowe.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
