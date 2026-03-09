Michał Jach wyklucza koalicję z Grzegorzem Braunem [ZDJĘCIA]

Nie ma mowy o ewentualnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Grzegorzem Braunem. PiS wyklucza jakąkolwiek współpracę z Konfederacją Korony Polskiej po wyborach - zadeklarował poseł partii Jarosława Kaczyńskiego - Michał Jach.



Chodzi o sympatię Grzegorza Brauna do moskiewskiego reżimu.- Był członkiem Komisji Obrony Narodowej, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a ja byłem przewodniczącym komisji; przez ten czas zabierał kilka razy głos na komisji. Nie słyszałem ani razu, żeby powiedział choćby jedno złe słowo o Moskwie czy o Putinie - wyjaśniał Jach w "Rozmowie pod krawatem".Współpracę z Braunem wykluczył również kandydat PiS-u na premiera - Przemysław Czarnek.