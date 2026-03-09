Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Po Wielkanocy ruszy długo wyczekiwany remont okolic szczecińskiego dworca Niebuszewo.
Chodzi o zapadającą się kostkę na ulicach Asnyka i Boguchwały. Reporterka Radia Szczecin, Julia Nowicka podzieliła się dobrymi informacjami z mieszkańcami osiedla.

- Ma być remont! - powiedziała.
- Serio? Wierzę pani na słowo. Najważniejsze, żeby się zaczął, tak jak pani mówi, żeby się skończył w terminie i żeby był to remont ostateczny. - Cieszę się z tego powodu, bo fajnie jest patrzeć na to wszystko, że to jest nowoczesne, no ale już jest pozapadane. To tak troszeczkę psuje krew w żyłach człowiekowi.- Szczerze mówiąc, już wolę taką kostkę, jaka jest, niż żeby było rozkopane. I broń Panie Boże, żeby tramwaje nie przestały jeździć, bo to będzie masakra - mówili mieszkańcy Niebuszewa.

Remont ma być podzielony na etapy. W pierwszej kolejności wymieniona zostanie nawierzchnia przy samej pętli tramwajowej.

- Ruch kołowy będzie odbywał się po jednym z torów na tej właśnie pętli, po drugim będą kursowały tramwaje. Tramwaje, zakładamy, nie będą wyłączane przy żadnym z etapów - tłumaczy Marcin Wiśniewski, wiceprezes zarządu ZUE SA.

Remont ma rozpocząć się około 10 kwietnia i zostanie wykonany w ramach gwarancji.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zamiast zrobić porządny asfalt z podkładem na duże obciążenia, zachciało się kosteczkę układać , która zawsze będzie trudniejsza w utrzymaniu, tym bardziej, że dziś prawdziwych brukarzy już nie ma.

