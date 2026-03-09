Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Młodzi wolontariusze uczyli się pierwszej pomocy [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ponad 50 najmłodszych wolontariuszy ze szczecińskich szkół uczyło się udzielania pierwszej pomocy. To w ramach warsztatów "Bezpieczny Wolontariat".
Uciskali nie tylko ranę, by wiedzieć jak zatamować krew, ale także klatkę piersiową w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

- Fantom jest podłączony do aplikacji, na której wyświetla się głębokość uciśnięć, relaksacja klatki piersiowej oraz tempo tych uciśnięć - tłumaczył Konrad Piórkowski, ratownik Zachodniopomorskiego WOPR-u, instruktor ARC.

- Będę zakładać defibrylator. - Najtrudniejsze jest, żeby wytrzymać to tempo rękami. - Robię to, ponieważ lubię pomagać innym i w przyszłości możliwe, że chciałabym zostać medyczką. - Żeby wiedzieć, jak się zachować na ulicy, jeśli ktoś przed nami zemdleje, żeby wiedzieć, co robić, żeby nie stać bezczynnie, bo po czterech minutach umierają komórki mózgowe i jeśli nie zadziałamy w tych czterech minutach, osoba może już nigdy nie stanąć na nogi i jeździć cały czas na wózku - odpowiadali uczniowie.

Działania w szczecińskim kinie Delfin zorganizował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Podobne akcje odbędą się jeszcze w Kołobrzegu, Świnoujściu i w Lipianach.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W szczecińskim kinie Delfin była nasza reporterka Weronika Łyczywek.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6198 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4920 razy)
  3. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3788 razy)
  4. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od wczoraj oglądane 2871 razy)
  5. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2600 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kobiety z okazji swojego święta stworzyły autoportrety [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty