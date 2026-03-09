Młodzi wolontariusze uczyli się pierwszej pomocy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 50 najmłodszych wolontariuszy ze szczecińskich szkół uczyło się udzielania pierwszej pomocy. To w ramach warsztatów "Bezpieczny Wolontariat".

Uciskali nie tylko ranę, by wiedzieć jak zatamować krew, ale także klatkę piersiową w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.



- Fantom jest podłączony do aplikacji, na której wyświetla się głębokość uciśnięć, relaksacja klatki piersiowej oraz tempo tych uciśnięć - tłumaczył Konrad Piórkowski, ratownik Zachodniopomorskiego WOPR-u, instruktor ARC.



- Będę zakładać defibrylator. - Najtrudniejsze jest, żeby wytrzymać to tempo rękami. - Robię to, ponieważ lubię pomagać innym i w przyszłości możliwe, że chciałabym zostać medyczką. - Żeby wiedzieć, jak się zachować na ulicy, jeśli ktoś przed nami zemdleje, żeby wiedzieć, co robić, żeby nie stać bezczynnie, bo po czterech minutach umierają komórki mózgowe i jeśli nie zadziałamy w tych czterech minutach, osoba może już nigdy nie stanąć na nogi i jeździć cały czas na wózku - odpowiadali uczniowie.



Działania w szczecińskim kinie Delfin zorganizował Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Podobne akcje odbędą się jeszcze w Kołobrzegu, Świnoujściu i w Lipianach.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski