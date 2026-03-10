Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Paliwo na stacjach podrożało. PiS krytykuje Orlen

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Spadają ceny "czarnego złota" na światowych rynkach. Jeszcze w poniedziałek baryłka ropy wyceniana była w piku na 118 dolarów, we wtorek kosztuje 82. Mimo to, litr benzyny i oleju napędowego na stacjach ani drgnie. Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, takie praktyki wynikają ze złego zarządzania spółką będącą paliwowym potentatem w kraju.
Świnoujście prosi właścicieli stacji o kontrolowanie tankujących Niemców

Świnoujście prosi właścicieli stacji o kontrolowanie tankujących Niemców

- To, że robi to spółka Orlen, to tym bardziej jest bolące, bo każda sytuacja kryzysowa wymaga szybkich reakcji, a nie wykorzystywania danej reakcji geopolitycznej do zarabiania dużych pieniędzy - mówił we wtorek podczas konferencji prasowej w Szczecinie poseł PiS Artur Szałabawka.

Polityk odniósł się też do ostatniej sytuacji w Świnoujściu. W niedzielę kierowcy mieli tam trudości z dotankowaniem baków.

- Spółki Skarbu Państwa, w których prezesi zarabiają naprawdę ogromne pieniądze, od tego są, żeby dostosować ilość paliwa w danym miejscu na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe - powiedział Szałabawka.

Tymczasem jak poinformował Orlen, marża na diesla została obniżona z 25 groszy „niemal do zera”.

Spółka zdecydowała się też na wprowadzenie do swojej oferty 35-groszowy rabat do wykorzystania przez 8 najbliższych weekendów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi poseł PiS Artur Szałabawka.
Polityk odniósł się też do ostatniej sytuacji w Świnoujściu. W niedzielę kierowcy mieli tam trudości z dotankowaniem baków.
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6264 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4987 razy)
  3. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 3074 razy)
  4. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2934 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2736 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty