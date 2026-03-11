Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kwartał 40 po przebudowie

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Zakończyła się przebudowa kolejnego śródmiejskiego kwartału w Szczecinie. Chodzi o tzw. kwartał numer 40, ograniczony ulicami Bałuki, Śląską i Więckowskiego.
Połączono dwie oficyny kamienic przy ulicy Bałuki 21, a teren wokół zagospodarowano na nowo. Powstały 23 mieszkania z balkonami albo dużymi tarasami, a także cztery lokale usługowe. Wszystkie mieszkania zostały już wynajęte.

Ciekawostką jest odtworzona przed wejściem do budynku zabytkowa pompa wodna z 1891 roku – jedyna taka w Szczecinie. Jej renowacją zajęli się pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

