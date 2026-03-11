Apel szpitala po ataku hakerów

Kilka milionów dolarów okupu domagali się hakerzy od szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła szczecińska Prokuratura Okręgowa.

Szpital nadal walczy, by odzyskać dostęp do zablokowanych danych i apeluje do pacjentów o ostrożność.Apel dotyczy nie tylko pacjentów, ale też pracowników i kontrahentów lecznicy. Swoje dane można zabezpieczyć na kilka różnych sposobów.- Prosimy o szczególną czujność, ostrożność i rozważenie m.in. zastrzeżenia numerów PESEL, skorzystania z alertów BIK, zmianę haseł i uruchomienie dwuetapowych weryfikacji, czyli wszystkie kroki bezpieczeństwa rekomendowane w sytuacjach standardowych - przypomina rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski.Rzecznik podkreślił też, że informatycy robią wszystko, by "postawić system na nogi".Sprawcą ataku grozi od 5 do 25 lat więzienia.