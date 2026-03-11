Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Apel szpitala po ataku hakerów

Region Anna Klimczyk

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kilka milionów dolarów okupu domagali się hakerzy od szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła szczecińska Prokuratura Okręgowa.
Po cyberataku na szpital przy Arkońskiej. Jak najszybciej przywrócić działanie systemów szpitalnych [ZDJĘCIA]

Po cyberataku na szpital przy Arkońskiej. "Jak najszybciej przywrócić działanie systemów szpitalnych" [ZDJĘCIA]

Cyberatak. Kłopoty szpitala przy ul. Arkońskiej
Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
Szpital nadal walczy, by odzyskać dostęp do zablokowanych danych i apeluje do pacjentów o ostrożność.

Apel dotyczy nie tylko pacjentów, ale też pracowników i kontrahentów lecznicy. Swoje dane można zabezpieczyć na kilka różnych sposobów.

- Prosimy o szczególną czujność, ostrożność i rozważenie m.in. zastrzeżenia numerów PESEL, skorzystania z alertów BIK, zmianę haseł i uruchomienie dwuetapowych weryfikacji, czyli wszystkie kroki bezpieczeństwa rekomendowane w sytuacjach standardowych - przypomina rzecznik placówki Tomasz Owsik-Kozłowski.

Rzecznik podkreślił też, że informatycy robią wszystko, by "postawić system na nogi".

Sprawcą ataku grozi od 5 do 25 lat więzienia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Klimczyk.

Dodaj komentarz

hmmm... a KOPIĘ ZAPASOWĄ to mieli czy nie mieli?
Durne oszczędności bywają kosztowne...

