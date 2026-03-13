Badania o "pokoleniu Z". Eksperci: chcą mieć krótką i szybką informację

„Zetki” to pokolenie, które najlepiej radzi sobie z kompetencjami cyfrowymi, a fatalnie z myśleniem matematycznym, koncentracją i czytaniem ze zrozumieniem. Tak wynika z badań portalu e-korepetycje.

Edycja tekstu: Michał Król

Nie byłabym aż tak sceptyczna - stwierdziła w programie "Radio Szczecin na Wieczór" Joanna Sadłowska, nauczycielka i konsultantka ds. nauczania języka polskiego z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.- Młodzież, z którą pracuję jest wyjątkowa, a inteligencji niestety nie mierzymy na oko. Do tego są specjalne testy. Z czym nie będę polemizować, to z tym, że rzeczywiście jeśli chodzi o koncentrację, skupieniu uwagi, motywację - mówi Sadłowska."Pokolenie TikToka" chce mieć krótką i szybką informację - ocenił z kolei Janusz Olczak, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.- Taki jest świat i dzisiaj oddychamy powietrzem, tak samo jak korzystamy z komputera, internetu, sztucznej inteligencji. Miałem wczoraj lekcje z informatyki, zadawałem zadanie, to dzieci najpierw sobie tam w zakładce czytały, co im odpowie sztuczna inteligencja - mówi Olczak.Pokolenie Z to określenie osób urodzonych w latach 1995–2012, choć spotyka się też przedział 1997–2012. To następcy millenialsów, którzy dorastali w świecie zdominowanym przez technologie cyfrowe.