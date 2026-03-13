Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Dobre wyniki szczecińskich lodowisk. Czy powstanie obiekt całoroczny?

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 50 tysięcy osób skorzystało tej zimy ze szczecińskich lodowisk. Sezon na obiektach przy Enea Arenie i Fabryce Wody podsumował wiceprezydent miasta Marcin Biskupski.
Te wyniki napawają optymizmem, szczególnie gdy pojawiają się rozmowy o lodowisku całorocznym - mówi Krzysztof Romianowski, radny Prawa i Sprawiedliwości.

- Wychodzi na to, że szczecinianie korzystają z lodowiska. Co oczywiście świadczy też o tym, że gdyby była możliwość całorocznego lodowiska, co jest na przykład chociażby chyba w Bydgoszczy czy w Toruniu, to z pewnością te wyniki również byłyby na tyle zadowalające, żeby przynosiły zyski, a nie straty - mówi Romianowski.

Zdaniem radnego Koalicji Obywatelskiej Przemysława Słowika, wyniki nie wskazują jednoznacznie, czy całoroczne lodowisko będzie dla miasta opłacalne.

- Mamy też wstępne informacje o ewentualnych kosztach. Jak pokazuje przykład Bydgoszczy, tam miasto co roku dokłada przynajmniej pół miliona złotych do funkcjonowania takiego lodowiska, a obiekty sezonowe, które mamy w tej chwili, potrafią wręcz na siebie zarobić - mówi Słowik.

Lodowisko przy Fabryce Wody ma prawie 120 tysięcy złotych na plusie. Obiekt przy ul. Szafera nie podsumował jeszcze wszystkich kosztów, a przychód z lodowiska wyniósł ponad 920 tys. zł.

Edycja tekstu: Michał Król
marzec 2026
