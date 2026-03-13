40-latka zatrzymana tuż za kasą

Kosmetyki bez płacenia. Mieszkanka powiatu słupskiego postanowiła „zrobić zakupy” w drogerii w Sławnie, ale nie chciała za nie płacić.
Do torby trafiły m.in. perfumy, kosmetyki do makijażu i inne artykuły warte łącznie prawie tysiąc złotych. Kobieta została jednak zatrzymana przez ochronę tuż za linią kas. Na miejsce wezwano policję, która postawiła jej zarzut kradzieży. 40-latka przyznała się do winy – teraz grozi jej nawet 5 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski