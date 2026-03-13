Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Unijne dofinansowanie dla ogrodu w Przelewicach

Region Julia Nowicka

Ogród Dendrologiczny Przelewice. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ogród Dendrologiczny Przelewice. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ogrody Przelewice z unijnym dofinansowaniem na odtworzenie i utrzymanie stawów na terenie kompleksu.
Za prawie 6 milionów złotych wykonane zostaną prace ochronne. Wysychające cztery zbiorniki retencyjne mają zostać odtworzone. To pozwoli na zatrzymanie więcej wody na terenie ogrodów i odtworzenie półnaturalnych warunków wodnych. Dodatkowo brzegi stawów zostaną umocnione. Powstaną też nowe przepusty. Inwestycja zakończy się w kwietniu przyszłego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:31 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3673 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3228 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3097 razy)
  4. Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku
    (od 08 marca oglądane 2436 razy)
  5. Utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie
    (od 09 marca oglądane 2059 razy)

radioszczecin.tv

Tak będzie wyglądać nowa siedziba Teatru Współczesnego [WIDEO, WIZUALIZACJE, ZDJĘCIA]
Daniel Jacewicz
Dariusz Doskocz
Marcin Łapeciński
Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty