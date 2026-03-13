Unijne dofinansowanie dla ogrodu w Przelewicach

Ogrody Przelewice z unijnym dofinansowaniem na odtworzenie i utrzymanie stawów na terenie kompleksu.
Za prawie 6 milionów złotych wykonane zostaną prace ochronne. Wysychające cztery zbiorniki retencyjne mają zostać odtworzone. To pozwoli na zatrzymanie więcej wody na terenie ogrodów i odtworzenie półnaturalnych warunków wodnych. Dodatkowo brzegi stawów zostaną umocnione. Powstaną też nowe przepusty. Inwestycja zakończy się w kwietniu przyszłego roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
