Będzie jaśniej i taniej

Do Szczecina trafiło ponad 1500 nowoczesnych opraw LED, które zastąpią stare lampy sodowe na miejskich ulicach.
Nowe oświetlenie pojawi się m.in. na ul. Struga, Mieszka I, Krygiera czy Przestrzennej.
Inwestycja kosztuje prawie 1,3 mln złotych.
Miasto planuje też kolejną wymianę – wkrótce LED-y zastąpią jeszcze około 2600 starych lamp.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Inwestycja kosztuje prawie 1,3 mln złotych.
Miasto planuje też kolejną wymianę – wkrótce LED-y zastąpią jeszcze około 2600 starych lamp.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski