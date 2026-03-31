Radio Szczecin
  Reklama  
Zobacz

Przedświąteczny ruch w zakładach wulkanizacyjnych

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Synoptycy zapowiadają wzrost temperatur. Wielu kierowców zdecydowało się na wymianę opon zimowych na letnie. Przed serwisami opon są już widoczne kolejki, choć pracownicy mówią, że największy ruch dopiero przed nimi.
Szymon Jakubowski z zakładu wulkanizacyjnego mówi, że przed Wielkanocą ma ręce pełne roboty.

- Ludzie robią porządki i im się przypomina o oponach, więc ten okres przedświąteczny, jest bardziej wzmożony i intensywny, ponieważ planują sobie jakieś tam dłuższe trasy do rodziny i chcą bezpieczniej dojechać - mówi Jakubowski.

Opony letnie powinny być zakładane, gdy średnia temperatura powietrza wciągu dnia przekracza 7°C. Są klienci, którzy nie czekają na ostatnią chwilę.

- W swoim prywatnym samochodzie zmieniam opony i oczywiście w firmie, w służbowych samochodach też. Nie jeździmy na wielosezonówkach, tylko zmieniamy na odpowiednie opony. Wolę szybciej zmienić opony niż później czekać w kolejkach - mówi jeden z kierowców.

W Polsce nie ma prawnego obowiązku wymiany opon zimowych na letnie. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jednak użytkowanie opon dostosowanych do sezonu.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Krajowa Administracja Skarbowa szuka pracowników
    (od 27 marca oglądane 7185 razy)
  2. We wtorek otwarcie ważnej łącznicy Trasy Zamkowej
    (od przedwczoraj oglądane 3643 razy)
  3. Przebudowa skrzyżowania przy szczecińskim węźle Kijewo
    (od wczoraj oglądane 3241 razy)
  4. Studenci zamieszkają w wyremontowanym "Portowcu"
    (od wczoraj oglądane 1625 razy)
  5. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala Zdroje
    (od dzisiaj oglądane 1614 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Poszukiwany za zabójstwo w Czechach zatrzymany w Stargardzie [WIDEO]
Artur Szałabawka
To nie będzie prima aprilis.
Szczecin. Fortepian z 1865 roku wrócił do Filharmonii [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Kulasek
Zmiany organizacji ruchu na Trasie Zamkowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty