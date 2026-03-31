Przedświąteczny ruch w zakładach wulkanizacyjnych

Synoptycy zapowiadają wzrost temperatur. Wielu kierowców zdecydowało się na wymianę opon zimowych na letnie. Przed serwisami opon są już widoczne kolejki, choć pracownicy mówią, że największy ruch dopiero przed nimi.





Szymon Jakubowski z zakładu wulkanizacyjnego mówi, że przed Wielkanocą ma ręce pełne roboty.- Ludzie robią porządki i im się przypomina o oponach, więc ten okres przedświąteczny, jest bardziej wzmożony i intensywny, ponieważ planują sobie jakieś tam dłuższe trasy do rodziny i chcą bezpieczniej dojechać - mówi Jakubowski.Opony letnie powinny być zakładane, gdy średnia temperatura powietrza wciągu dnia przekracza 7°C. Są klienci, którzy nie czekają na ostatnią chwilę.- W swoim prywatnym samochodzie zmieniam opony i oczywiście w firmie, w służbowych samochodach też. Nie jeździmy na wielosezonówkach, tylko zmieniamy na odpowiednie opony. Wolę szybciej zmienić opony niż później czekać w kolejkach - mówi jeden z kierowców.W Polsce nie ma prawnego obowiązku wymiany opon zimowych na letnie. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jednak użytkowanie opon dostosowanych do sezonu.