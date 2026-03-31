Szczecińskie krokusy potrzebują więcej czasu w tym roku

Region Sławomir Orlik

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Krokusów jest mniej, ale jeszcze zakwitną - informują szczecińscy urzędnicy. W ubiegłych latach o tej porze kwiaty te dominowały na pasach zieleni m.in. przy Trasie Zamkowej i Jasnych Błoniach. Teraz jest ich zdecydowanie mniej.
Czekamy na poprawę pogody - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego magistratu.

- Nie mamy takiego wybuchu wiosny, jak to bywało w latach ubiegłych. Kilka lat temu pierwsze krokusy kwitły już w styczniu. Mamy wciąż wiele chłodnych nocy, stąd też te krokusy z pewnością również budzą się do życia nieco wolniej. Na naszych kwietnikach mamy kilka odmian krokusów. Jedne właśnie są wcześniejsze, drugie nieco później zakwitają - mówi Łątka.

Krokusy to górskie rośliny, świetnie sobie radzą z mrozami, trzeba tylko o nie dbać. Zdarza się, że po latach krokusy się zagęszczają i słabiej kwitną - mówił właściciel gospodarstwa ogrodniczego dr Krzysztof Wraga.

- Przyjmuje się, że tak standardowo powinny rosnąć w jednym miejscu około czterech, do pięć lat. Po tym okresie powinno się rośny wykopać, rozdzielić i ponownie można je posadzić - mówi Wraga.

Paulina Łątka zapewniła, że wszystkie odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne takie jak dosadzanie są regularnie wykonywane przez specjalistów zajmujących się zielenią w mieście.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Gdzie sa krokusy 1
