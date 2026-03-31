Turyści wybierają Świnoujście na wielkanocny urlop

Wielkanocny boom w Świnoujściu. Turyści dopisali. Świnoujska promenada pęka w szwach, a branża turystyczna zaciera ręce. Dzięki wielkanocnej aurze, wczesną wiosną do miasta przyjechały tłumy.

Mimo że na termometrach wciąż wiosna i wierzchnie okrycia są niezbędne, klimat w Świnoujściu sprzyja, co potwierdzają sami turyści.- Jak słonko świeci, to jest idealnie. I te piękne hotele. - Super, mamy udany wypoczynek, jesteśmy tu bardzo długo, bo prawie miesiąc. Jeszcze czekamy na resztę rodziny - mówią turyści.Doskonałą frekwencję potwierdzają recepcjoniści świnoujskich hoteli.- W marcu mamy też dość dużo już gości, oczywiście, że bardziej gości z Niemiec - mówi recepcjonistka.A pracownicy biura wynajmu apartamentów wskazując, że pogoda jest kluczowym czynnikiem przyciągającym gości.- Pogoda tutaj gra bardzo dużą rolę, goście potrafią nawet wyjeżdżać, kiedy ta pogoda się psuje - przyznaje pracownik.W części hoteli i apartamentów, obłożenie przekracza 50 proc.