Turyści wybierają Świnoujście na wielkanocny urlop

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Wielkanocny boom w Świnoujściu. Turyści dopisali. Świnoujska promenada pęka w szwach, a branża turystyczna zaciera ręce. Dzięki wielkanocnej aurze, wczesną wiosną do miasta przyjechały tłumy.
Mimo że na termometrach wciąż wiosna i wierzchnie okrycia są niezbędne, klimat w Świnoujściu sprzyja, co potwierdzają sami turyści.

- Jak słonko świeci, to jest idealnie. I te piękne hotele. - Super, mamy udany wypoczynek, jesteśmy tu bardzo długo, bo prawie miesiąc. Jeszcze czekamy na resztę rodziny - mówią turyści.

Doskonałą frekwencję potwierdzają recepcjoniści świnoujskich hoteli.

- W marcu mamy też dość dużo już gości, oczywiście, że bardziej gości z Niemiec - mówi recepcjonistka.

A pracownicy biura wynajmu apartamentów wskazując, że pogoda jest kluczowym czynnikiem przyciągającym gości.

- Pogoda tutaj gra bardzo dużą rolę, goście potrafią nawet wyjeżdżać, kiedy ta pogoda się psuje - przyznaje pracownik.

W części hoteli i apartamentów, obłożenie przekracza 50 proc.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek

