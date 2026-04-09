Otwarte zajęcia z ochrony ludności i obrony cywilnej dla mieszkańców regionu

Region Weronika Łyczywek

Fot. Facebook/Adam Rudawski
Jak spakować plecak ewakuacyjny, czym jest aplikacja RSO, jakie są sygnały alarmowe. Między innymi o tym będą się mogli dowiedzieć mieszkańcy Wałcza, Sławna i Chojny. W czwartek odbędą się tam otwarte lekcje dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej.
Lekcje przeprowadzą wojewoda i wicewojewodowie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkania maja charakter otwarty.

Plan spotkań:
  • Sławno spotkanie z wojewodą Adamem Rudawskim odbędzie się 9 kwietnia o godz. 14:00 w Zespole Szkół Agrotechnicznych, przy ul. Sempołowskiej 2
  • Chojna spotkanie z wicewojewodą Bartoszem Brożynskim odbędzie się 9 kwietnia o godz. 16:00 w Centrum Kultury, przy pl. Konstytucji 3 Maja
  • Wałcz spotkanie z wicewojewodą Dawidem Krystkiem odbędzie się 9 kwietnia o godz. 15:00 w Lokalnym Centrum Nauki przy ul. Bydgoskiej 50/52
Edycja tekstu: Natalia Chodań

