Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]

Ponad 7 kilogramów narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Gryfic. W sprawie zatrzymano 41-letniego mieszkańca gminy.
Mundurowi znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające ukryte m.in. w plecaku oraz w piwnicy. To haszysz, marihuana i kokaina.
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.
Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Natalia Chodań