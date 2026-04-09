Narkotyki w Gryficach. Zatrzymany 41-latek [WIDEO]

Ponad 7 kilogramów narkotyków zabezpieczyli kryminalni z Gryfic. W sprawie zatrzymano 41-letniego mieszkańca gminy.

Mundurowi znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające ukryte m.in. w plecaku oraz w piwnicy. To haszysz, marihuana i kokaina.Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.