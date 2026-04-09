Od piątku rusza kolejna edycja kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]
Milion złotych w puli kołobrzeskiego budżetu obywatelskiego. Miasto rozpoczyna procedurę przyjmowania zgłoszeń.
To już 9. edycja budżetu obywatelskiego, a Joanna Pawlak z kołobrzeskiego magistratu mówi, że już od piątku mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje do konkursu.

- Uprawnieni do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim są oczywiście mieszkańcy Kołobrzegu i podkreślamy to, bez względu na wiek. Osoby małoletnie również mogą zgłosić swój projekt. Minimalna wartość projektu zgłaszanego to jest 50 tysięcy i maksymalna kwota to jest milion złotych - powiedziała Joanna Pawlak.

Na zgłoszenia projektów miasto czekać będzie do 11 maja. Samo głosowanie zostało zaplanowane na początek września. Zwycięzców poznamy jesienią, a propozycje, które zostaną wybrane przez mieszkańców, doczekają się realizacji w 2027 roku.

