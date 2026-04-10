Ten projekt będzie dużą szansą dla województwa zachodniopomorskiego - tak eksperci w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali przejęcie Polimerów w Policach przez Orlen.

Transakcja wzbudziła wiele skrajnych emocji, co jest normalne przy tak dużej restrukturyzacji - mówi Małgorzata Królak prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.- Przy tak złożonych przedsięwzięciach, oczywiście, że te emocje przechodzą przez pewien cykl, to z perspektywy czasu można inaczej oceniać jakość podejmowanych decyzji czy sposób realizacji pewnych działań - dodaje Królak.Ta restrukturyzacja jest dobrze przeprowadzana - oceniał ekonomista prof. Dariusz Zarzecki.- Jest to swego rodzaju dość zaawansowana inwestycja, nawet inżynieria finansowa, powiązana tutaj z różnymi aspektami związanymi z tą inwestycją. No i ja ufam, że to się uda, bo inwestycja i instalacja sama w sobie jest nowoczesna - dodał Zarzecki.Orlen odkupił od Grupy Azoty instalację polimerów za ponad miliard złotych.Zakłady mają rozpocząć produkcję w przyszłym roku.