Na terenie budowy w Szczecinku odkryto zwłoki

Trwa śledztwo w sprawie odkrycia zwłok, na terenie budowy „strefy wypoczynkowej” w Szczecinku.
Na brzegu zbiornika wodnego odnaleziono ludzką czaszkę i kości oraz fragmenty odzieży. W pobliżu znaleziono też rozrusznik serca
Zarówno szczątki, jak i odzież zabezpieczone zostały do dalszych badań. Mają one ustalić tożsamość osoby, której szczątki odnaleziono oraz przyczyn jej śmierci.
