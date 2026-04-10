Zapadnie decyzja odnośnie terminów rozpraw procesu ws. wątku tzw. afery Funduszu Sprawiedliwości.

Region Elżbieta Bielecka

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
W połowie maja zostanie ustalone, kiedy rozpocznie się proces dotyczący szczecińskiego wątku tzw. afery Funduszu Sprawiedliwości.
Posiedzenie organizacyjne, podczas którego zapadną decyzje odnośnie do terminów rozpraw wyznaczono na 14 maja - potwierdził nam rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.

W sprawie szczecińskiego wątku tzw. afery w Funduszu Sprawiedliwości oskarżonych zostało osiem osób, w tym poseł PiS Dariusz Matecki. Polityk usłyszał m.in. zarzut prania pieniędzy - chodzi o prawie 500 tys. złotych.

Według śledczych, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były przyznawane dwóm wskazanym stowarzyszeniom: Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia.

Do sprawy został wylosowany sędzia Michał Krzywulski. Kilka miesięcy temu skierował do Sądu Najwyższego wniosek o przeniesienie sprawy do innego sądu. Chodziło o fakt, że jedna z oskarżonych osób jest zatrudniona na stanowisku urzędniczym w szczecińskim Sądzie Apelacyjnym, który miałby rozstrzygać ewentualne odwołania w sprawie. SN jednak wniosek odrzucił.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

