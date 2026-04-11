Wielkie gwiazdy MMA i młoda krew w hali Enea Areny

To pierwsze takie wydarzenie w Polsce, a na swój debiut - wybrali miasto Szczecin. Największa organizacja MMA w Europie zaprezentuje pierwszą galę w naszym kraju.

W hali Enea Areny, w ramach Oktagonu 86, obejrzymy starcia znanych zawodników, ale i młodej krwi - mówi Jakub Lipczyk Oktagon MMA.



- Dużo młodych zawodników, którzy chcą się pokazać w Oktagonie. Mówią, że ci starsi koledzy zostaną trochę przygaszeni przez ich blask, ale też powroty i wielkie gwiazdy, bo pojawi się legenda niemieckiego MMA Christian Jungwirth. Dwie legendy polskiego MMA i dwa powroty - Michał Materla i Tomasz Narkun - podkreśla Lipczyk.



Gala rozpocznie się o godzinie 18. Obejrzeć ją można poprzez streaming na żywo.



