Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej obchodzi jubileusz

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej reaktywowany po czasach PRL-u działa 36 lat. Tworzy go około 200 pracowników i 800 wolontariuszy. Dziś (12.04.) w Kościele katolickim Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.
To patronalne święto Caritas, wewnątrzkościelnej organizacji, która w imieniu całego Kościoła ma nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

- Swoimi działaniami próbujemy objąć szerokie spektrum społeczeństwa - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

- Intensywnie pracujemy wśród osób bezdomnych, wśród cudzoziemców, wśród dzieci... Staramy się także wychodzić naprzeciw poprzez różnego rodzaju usługi opiekuńcze, ale świadczone w domach, w stronę osób starszych - powiedział.

Ważne, żeby nie usypiać swojego serca i sumienia - dodaje ks. Szmuc.

- Jest jakaś instytucja państwowa, jest jakaś fundacja, jest Caritas Kościoła, więc niech oni to załatwią. Tylko wtedy ten system będzie dobrze funkcjonował, kiedy będzie to działało jako społeczeństwo obywatelskie, w którym każdy czuje się zaangażowany - dodał.

W archidiecezji Caritas prowadzi też siedem placówek wsparcia dziennego, z których regularnie korzysta około 200 dzieci.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

