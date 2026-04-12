Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej obchodzi jubileusz

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej reaktywowany po czasach PRL-u działa 36 lat. Tworzy go około 200 pracowników i 800 wolontariuszy. Dziś (12.04.) w Kościele katolickim Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

To patronalne święto Caritas, wewnątrzkościelnej organizacji, która w imieniu całego Kościoła ma nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.- Swoimi działaniami próbujemy objąć szerokie spektrum społeczeństwa - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.- Intensywnie pracujemy wśród osób bezdomnych, wśród cudzoziemców, wśród dzieci... Staramy się także wychodzić naprzeciw poprzez różnego rodzaju usługi opiekuńcze, ale świadczone w domach, w stronę osób starszych - powiedział.Ważne, żeby nie usypiać swojego serca i sumienia - dodaje ks. Szmuc.- Jest jakaś instytucja państwowa, jest jakaś fundacja, jest Caritas Kościoła, więc niech oni to załatwią. Tylko wtedy ten system będzie dobrze funkcjonował, kiedy będzie to działało jako społeczeństwo obywatelskie, w którym każdy czuje się zaangażowany - dodał.W archidiecezji Caritas prowadzi też siedem placówek wsparcia dziennego, z których regularnie korzysta około 200 dzieci.