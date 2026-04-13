Walka z hałasem w centrum Szczecina trwa

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieszkańcy ulic wokół placu Zamenhofa alarmują, że ruch samochodowy w nocy nie pozwala im spać. By z nim walczyć, stworzyli petycję.
Jednym z proponowanych rozwiązań jest czasowe ograniczenie wjazdu samochodów i motocykli do centrum.

- Problemem jest to, że służby w takich sytuacjach nie reagują - mówił w audycji "Kawiarenka Polityczna" Michał Wójtowicz z Konfederacji: - Wystarczyłyby regularne kontrole w tych konkretnych miejscach, gdzie te samochody się pojawiają. Gwarantuję, że problem znacząco by się zmniejszył, a zamykanie znowu kilku ulic z powodu kilkunastu osób, które nie potrafią żyć w społeczeństwie, to też nie jest rozwiązanie.

- Służby działają. Natomiast nie wiem, czy zamykanie ulic jest słuszne - stwierdził Mateusz Gieryga, radny KO. - Służby policji ogłaszają, że skontrolowały samochody i zabrały 30 dowodów rejestracyjnych w ciągu 3 tygodni. To pokazuje, że służby działają, więc po raz kolejny mam ogromny apel, żebyśmy poruszali się w obszarze faktów, nie mitów - dodał Gieryga.

- Petycja jest bardzo słuszna - ocenił Radosław Kopkiewicz z Partii Razem: - Narzeka wielu mieszkańców, nie tylko Jagiellońskiej, Rayskiego czy Monte Cassino. To samo się dzieje na Wyzwolenia, Niepodległości, czy na Krzywoustego. Te wyścigi tam są.

- Zamknięcie ulic będzie błędem - powiedział Krzysztof Romianowski, szef klubu radnych PiS. - Mamy grupę kilku szaleńców drogowych, którzy wykorzystują sobie Szczecin do wyścigów. A będziemy karać mieszkańców, tych którzy chcą po prostu dojechać do lokalu - podkreślał.

Pod petycją podpisało się blisko pół tysiąca osób.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
