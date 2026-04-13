Zmodernizują kompleks sportowy w Moryniu

Wielkimi krokami zbliża się modernizacja kompleksu sportowego w Moryniu. Powstanie też nowe miejsce zabaw dla dzieci. Właśnie podpisano umowę w tej sprawie.
Prace obejmą modernizację boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla najmłodszych.
Wartość całego przedsięwzięcia to 300 tysięcy złotych, z czego połowa to rządowe dofinansowanie.
Realizacja projektu ma rozpocząć się jeszcze przed wakacjami.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
