Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza na dni otwarte

Spacer po laboratoriach, spotkanie z robotem humanoidalnym czy stanie za sterem symulatora kontenerowca. Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza uczniów na dni otwarte.

Będzie można zwiedzić statek Nawigator XXI czy zajrzeć do szkoleniowej turbiny wiatrowej - tłumaczy rzeczniczka prasowa Anna Malec.



- Zaplanowaliśmy spotkania i ze studentami, i z absolwentami. Będzie można posłuchać ich historii, ale też zobaczyć, jakie są perspektywy pracy po studiach na Politechnice Morskiej - dodaje Malec.



Dni Otwarte na Politechnice Morskiej potrwają w poniedziałek i we wtorek - od godz. 9 do 14.



