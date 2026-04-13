Ciepło w Złocieńcu popłynie nowocześniej

Ponad 4 miliony złotych dofinansowania trafi do Złocieńca. Zakres planowanych prac obejmie zarówno modernizację istniejącej infrastruktury, jak i rozbudowę sieci ciepłowniczej.
Dzięki inwestycji, zwiększy się efektywność całego systemu ciepłowniczego, poprawi się też stan techniczny sieci i urządzeń. Do nowej sieci podłączonych zostanie około 100 mieszkań komunalnych oraz lokali użytkowych.
Całkowita wartość zadania wynosi ponad 6,5 mln złotych, z czego 2,5 mln zł stanowi wkład własny spółki.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na przełom tego i przyszłego roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
