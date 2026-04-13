Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Ulica Jachtowa w Świnoujściu doczeka się remontu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. Urząd Miasta Świnoujście
Najpóźniej na początku maja wybrana zostanie firma, która gruntownie przebuduje ulicę Jachtową w Świnoujściu.
Inwestycja otrzymała rządowe dofinansowanie - to ponad 3 miliony złotych.
Prace mają ruszyć zaraz po wakacjach. Całość ma kosztować ponad 6,5 miliona złotych.

Ulica Jachtowa pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym Świnoujścia.
Łączy się z nowo wybudowaną ul. Parkową, która stanowi dojazd do wschodniej części Dzielnicy Nadmorskiej.

Stanowi też element układu drogowego prowadzącego z Dzielnicy Nadmorskiej w kierunku przeprawy promowej Centrum, dalej przez Obwodnicę Wschodnią i łączącego się z Drogą Krajową nr 93, przy której znajduje się wjazd do tunelu pod Świną.

Po zakończeniu prac powstanie jezdnia asfaltowa z dwukierunkowym ruchem. Po jednej stronie będzie chodnik oddzielony od drogi pasem zieleni. Zaplanowana jest budowa zatoki autobusowej oraz przystanku i zjazdów do posesji. Całości dopełni oświetlenie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

