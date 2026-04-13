Ulica Jachtowa w Świnoujściu doczeka się remontu

Najpóźniej na początku maja wybrana zostanie firma, która gruntownie przebuduje ulicę Jachtową w Świnoujściu.
Inwestycja otrzymała rządowe dofinansowanie - to ponad 3 miliony złotych.
Prace mają ruszyć zaraz po wakacjach. Całość ma kosztować ponad 6,5 miliona złotych.
Ulica Jachtowa pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym Świnoujścia.
Łączy się z nowo wybudowaną ul. Parkową, która stanowi dojazd do wschodniej części Dzielnicy Nadmorskiej.
Stanowi też element układu drogowego prowadzącego z Dzielnicy Nadmorskiej w kierunku przeprawy promowej Centrum, dalej przez Obwodnicę Wschodnią i łączącego się z Drogą Krajową nr 93, przy której znajduje się wjazd do tunelu pod Świną.
Po zakończeniu prac powstanie jezdnia asfaltowa z dwukierunkowym ruchem. Po jednej stronie będzie chodnik oddzielony od drogi pasem zieleni. Zaplanowana jest budowa zatoki autobusowej oraz przystanku i zjazdów do posesji. Całości dopełni oświetlenie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
