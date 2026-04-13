Nielegalne papierosy warte 150 tys. zł w rękach 40-latka [ZDJĘCIA]

Ponad 80 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci z Białogardu.

Zatrzymano 40-letniego mężczyznę, który w pomieszczeniu gospodarczym na terenie swojego miejsca zamieszkania ukrywał papierosy.



Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby prawie 150 tysięcy złotych.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.



Za ten czyn grozi wysoka kara finansowa lub więzienie albo obie te kary łącznie.



