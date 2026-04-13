Przez dwa dni w Szczecinie testowo zawyją syreny

Syreny zawyją w Szczecinie - ale to tylko testy.

W poniedziałek i wtorek w mieście sprawdzane będą niektóre syreny alarmowe. To w związku z włączaniem urządzeń Państwowej Straży Pożarnej do miejskiego systemu ostrzegania.Dlatego będzie można usłyszeć syreny na komendach przy ulicach Grodzkiej, Firlika, Nad Odrą, Klonowica i Pyrzyckiej. Sygnały potrwają około pięciu sekund.Miasto podkreśla, że będą to wyłącznie testy techniczne - nie należy podejmować żadnych działań.