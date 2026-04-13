Pijany i z zakazem jechał zygzakiem. Powstrzymał go inny kierowca

Jechał w nocy zygzakiem po całej szerokości jezdni - został zatrzymany dzięki czujności innego kierowcy.
Na drodze pomiędzy Starzycami a Kamiennym Mostem w powiecie stargardzkim jeden z kierowców zauważył, że jadący tą trasą Ford nie utrzymuje pasa ruchu i porusza się po całej szerokości jezdni.
Pojechał za nim i powiadomił policjantów. Ci zatrzymali kierującego Fordem mężczyznę - okazało się, że ma w organizmie trzy promile alkoholu, a na koncie dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany do odbycia kary więzienia.
41-latek został przewieziony do stargardzkiej komendy. Trafi za kraty.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
