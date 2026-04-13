Zmiany na skrzyżowaniu Bogumińskiej z Hożą [ZDJĘCIA]

Będzie zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w Szczecinie.

- Chodzi o upłynnienie przejazdu dla jadących między innymi w kierunku Żelechowa - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Jadąc od strony Szczecina w kierunku Polic dobudowany zostanie trzeci pas, do skrętu w prawo. To pozwoli odseparować ruch, zarówno od tych, którzy jadą na wprost, czy też będą skręcać w lewo.



Piotr Zieliński dodaje, że najważniejsza zmiana dotyczyć będzie jednak jadących w kierunku centrum Szczecina. - Zostanie inaczej odseparowany ruch, czyli ten lewoskręt od jazdy na wprost i w prawo. Dodatkowo będzie buspas zakończony na wysokości przystanku autobusowego. To powinno poprawić płynność tego ruchu, poprawić również bezpieczeństwo - podkreśla Zieliński.



Planowana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w Szczecinie wprowadzona zostanie najpóźniej w maju tego roku.



