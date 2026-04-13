Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zmiany na skrzyżowaniu Bogumińskiej z Hożą [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będzie zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w Szczecinie.
- Chodzi o upłynnienie przejazdu dla jadących między innymi w kierunku Żelechowa - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Jadąc od strony Szczecina w kierunku Polic dobudowany zostanie trzeci pas, do skrętu w prawo. To pozwoli odseparować ruch, zarówno od tych, którzy jadą na wprost, czy też będą skręcać w lewo.

Piotr Zieliński dodaje, że najważniejsza zmiana dotyczyć będzie jednak jadących w kierunku centrum Szczecina. - Zostanie inaczej odseparowany ruch, czyli ten lewoskręt od jazdy na wprost i w prawo. Dodatkowo będzie buspas zakończony na wysokości przystanku autobusowego. To powinno poprawić płynność tego ruchu, poprawić również bezpieczeństwo - podkreśla Zieliński.

Planowana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Hożej w Szczecinie wprowadzona zostanie najpóźniej w maju tego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o upłynnienie przejazdu dla jadących między innymi w kierunku Żelechowa - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
Piotr Zieliński dodaje, że najważniejsza zmiana dotyczyć będzie jednak jadących w kierunku centrum Szczecina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

