GDDKiA przejmie fragment Szosy Stargardzkiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie przejmie fragment Szosy Stargardzkiej. Chodzi o odcinek między węzłem Kijewo, a Płonią, którym zarządza obecnie Miasto Szczecin.

Jezdnia tam jest w złym stanie, a jej remont jednak przeprowadzi GDDKiA przy okazji budowy obwodnicy Płoni. - Przejęty fragment Szosy Stargardzkiej stanie się drogą szybkiego ruchu - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Od stacji paliw, która się znajduje za skrzyżowaniem z ulicą Balińskiego do węzła Kijewo, te jezdnie też będą w pełni przebudowane, dostosowane do przekroju drogi ekspresowej.



Mateusz Grzeszczuk dodał, że inwestycja ta przewiduje także budowę przejścia dla zwierząt. - Będzie duże górne przejście dla zwierząt, które zostanie wybudowane pomiędzy węzłem Kijewo a tym miejscem do ważenia pojazdów - tłumaczył Grzeszczuk.



Obwodnica szczecińskiej Płoni - jako fragment drogi szybkiego ruchu S10 - ma być gotowa do końca 2028 roku.



