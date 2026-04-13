GDDKiA przejmie fragment Szosy Stargardzkiej

Region Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie przejmie fragment Szosy Stargardzkiej. Chodzi o odcinek między węzłem Kijewo, a Płonią, którym zarządza obecnie Miasto Szczecin.
Jezdnia tam jest w złym stanie, a jej remont jednak przeprowadzi GDDKiA przy okazji budowy obwodnicy Płoni. - Przejęty fragment Szosy Stargardzkiej stanie się drogą szybkiego ruchu - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Od stacji paliw, która się znajduje za skrzyżowaniem z ulicą Balińskiego do węzła Kijewo, te jezdnie też będą w pełni przebudowane, dostosowane do przekroju drogi ekspresowej.

Mateusz Grzeszczuk dodał, że inwestycja ta przewiduje także budowę przejścia dla zwierząt. - Będzie duże górne przejście dla zwierząt, które zostanie wybudowane pomiędzy węzłem Kijewo a tym miejscem do ważenia pojazdów - tłumaczył Grzeszczuk.

Obwodnica szczecińskiej Płoni - jako fragment drogi szybkiego ruchu S10 - ma być gotowa do końca 2028 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
