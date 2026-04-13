Nowy tomograf trafi do szpitala w szczecińskich Zdrojach

Nowy tomograf śródoperacyjny trafi do szpitala w szczecińskich Zdrojach. To dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Czekali na niego nie tylko mali pacjenci, ale także ich rodzice i lekarze - mówi rzecznik szpitala Katarzyna Stróżyk. - Będzie to nowy sprzęt. Oczekujemy już na niego, bo wiemy od grudnia, że jest zakupiony w jednym z przetargów konkursowych, które WOŚP robił.



Katarzyna Stróżyk dadaje także, że poprzedni tomograf uległ awarii. Dlatego szpital tymczasowo wypożyczał inny, aby wznowić pilne zabiegi neurochirurgiczne. - W zeszłym roku uległ już takiej awarii nie do naprawienia. Dwa razy udało się wypożyczyć i przeprowadzić niezbędne operacje wśród oczekujących dzieci - dodaje Stróżyk.



Nowy tomograf - za blisko 3 i pół miliona złotych - trafi do szpitala w Zdrojach najpóźniej do końca czerwca.



