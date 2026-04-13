Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Radni chcą zablokować budowę bazy paliwowej

Region Weronika Łyczywek

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Radni szczecińskiego osiedla Podjuchy spotkają się w środę - w trybie pilnym, aby podjąć próbę zablokowania budowy bazy paliwowej przy ulicy Szklanej.
- Na spotkaniu tym chcą uchwalić wnioskek o stwierdzenie nieważności decyzji oraz o wstrzymanie jej wykonania - informuje przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy Joanna Kopeć. - Wyrazić zaniepokojenie brakiem skutecznego poinformowania mieszkańców oraz ich udziałem w postępowaniu. Zauważyliśmy w wydanej decyzji środowiskowej pewne niespójności. Mamy też wątpliwości w zakresie wydania ważności decyzji.

- Z wydaną decyzją mieszkańcy mogli zapoznać się wcześniej - informuje Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. - Została ona zakwalifikowana do inwestycji potencjalnie oddziałujących na środowisko i zgodnie z wydaną decyzją zostały wskazane zalecenia dotyczące prowadzenia budowy i dalszej eksploatacji tego przedsięwzięcia.

Jak poinformował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, inwestor nie ma pozwolenia na budowę, a dotychczasowe prace przy bazie paliwowej zostały wstrzymane.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

