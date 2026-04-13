Radni chcą zablokować budowę bazy paliwowej

Radni szczecińskiego osiedla Podjuchy spotkają się w środę - w trybie pilnym, aby podjąć próbę zablokowania budowy bazy paliwowej przy ulicy Szklanej.
- Na spotkaniu tym chcą uchwalić wnioskek o stwierdzenie nieważności decyzji oraz o wstrzymanie jej wykonania - informuje przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy Joanna Kopeć. - Wyrazić zaniepokojenie brakiem skutecznego poinformowania mieszkańców oraz ich udziałem w postępowaniu. Zauważyliśmy w wydanej decyzji środowiskowej pewne niespójności. Mamy też wątpliwości w zakresie wydania ważności decyzji.
- Z wydaną decyzją mieszkańcy mogli zapoznać się wcześniej - informuje Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. - Została ona zakwalifikowana do inwestycji potencjalnie oddziałujących na środowisko i zgodnie z wydaną decyzją zostały wskazane zalecenia dotyczące prowadzenia budowy i dalszej eksploatacji tego przedsięwzięcia.
Jak poinformował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, inwestor nie ma pozwolenia na budowę, a dotychczasowe prace przy bazie paliwowej zostały wstrzymane.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
