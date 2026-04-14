Pod Gryfinem powstanie instalacja bateryjna o największej mocy w Polsce. Koszt: ponad miliard złotych

Magazyn Energii Elektrycznej Gryfino. Mat. Grupa PGE
Magazyn Energii Elektrycznej Gryfino zaprojektuje i wybuduje konsorcjum polskich firm: SPEC BAU Polska i El Professional.
Magazyn powstanie w Nowym Czarnowie, w sąsiedztwie pozostałych inwestycji Grupy PGE.

Będzie to instalacja bateryjna o największej mocy w Polsce. Ma pozwolić na efektywne wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, zwiększyć elastyczność systemu i wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Uruchomienie magazynu energii zostało zaplanowane na koniec 2028 roku. Instalacja będzie objęta trzyletnią gwarancją od chwili oddania do eksploatacji.

Będzie kosztować nieco ponad 1 142 364 585,50 zł brutto.

