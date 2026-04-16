Targi Pracy ZUT na ulicy Jagiellońskiej [ZDJĘCIA]

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rozmowy z rekruterami, pytania o staże, praktyki i oferty pracy. Studenci i absolwenci ZUT-u oraz pracodawcy spotkali się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Targach Pracy.
- W ramach Targów Pracy staramy się pomóc naszym studentom. Chodzi nam nie tylko o pracę, ale chodzi też o zapewnienie studentom miejsc, w których mogą realizować swoje staże i praktyki - powiedziała Krystyna Sztrajch, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

- Dla studentów budownictwa, też oczywiście w zakresie inżynierii środowiskowej to również są kierunki, które znajdą u nas szansę na odbycie praktyk. - Mamy bardzo atrakcyjne oferty pracy, jeśli chodzi o branżę IT. - Dajemy perspektywę długofalowego rozwoju, budowania swoich kompetencji i długotrwałej współpracy - relacjonowali pracodawcy.

- Przyszłam tutaj się rozejrzeć. Na jednym stoisku byłam i jest coś dla absolwentów, i praktyki, i staże. - Ja jestem z mechaniki budowy maszyn i jestem zaskoczona, w jak przeróżnych branżach jestem w stanie takim kierunkiem wystartować, pójść na jakieś praktyki, czy właśnie staż - mówiły studentki.

W wydarzeniu wzięło udział 30 pracodawców. Studenci mogli wziąć udział w wykładach z psychologiem o nastawieniu w poszukiwaniu pracy, a także o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Natalii Chodań
Relacja Natalii Chodań z programu Tematy i Muzyka

