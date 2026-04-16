Cieśnina Ormuz, a statki PŻM. Ustalenia Radia Szczecin

Ani jednego statku Polskiej Żeglugi Morskiej i ani jednego marynarza największego polskiego armatora nie ma w cieśninie Ormuz - dowiedziało się Radio Szczecin.
Cieśnina Ormuz to obszar operowania głównie tankowców i gazowców. PŻM ma natomiast masowce.
Co więcej, od dwóch lat statki PŻM nie wpływają też do portów po wschodniej stronie Morza Śródziemnego. - Kiedy w październiku 2023 roku wybuchła wojna pomiędzy Izraelem a Hamasem, przestaliśmy z kolei zawijać do portów Izraela, chociaż przed konfliktem rzeczywiście tam dosyć często pływaliśmy - dodaje rzecznik PŻM-u.
Eskalacja napięć w obszarze Bliskiego Wschodu trwa. Doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego, zagroził w środę zatopieniem amerykańskich statków, jeśli te będą próbowały pilnować cieśniny Ormuz.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski