Radio Szczecin
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie oszusta

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście umorzyła śledztwo w sprawie internetowego oszustwa, w której poszkodowanych zostało aż 245 osób.
To oszustwa numer jeden wśród przestępstw w sieci

Chodzi o sprzedaż towarów przez konta w sieci, gdzie klienci płacili za produkty, ale nigdy ich nie otrzymali. Łączna kwota strat wyniosła ponad 27 tysięcy złotych.

Sprawa była prowadzona od 2024 roku, jednak mimo działań policji nie udało się ustalić, kto stoi za tym procederem. W efekcie śledztwo zostało zakończone z powodu niewykrycia sprawcy.

Poszkodowani mogą jeszcze złożyć zażalenie na tę decyzję, ale mają na to tylko 7 dni od momentu otrzymania dokumentów. Część strat została pokryta przez platformę sprzedażową w ramach programu ochrony kupujących.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

