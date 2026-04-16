Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie oszusta

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście umorzyła śledztwo w sprawie internetowego oszustwa, w której poszkodowanych zostało aż 245 osób.
Sprawa była prowadzona od 2024 roku, jednak mimo działań policji nie udało się ustalić, kto stoi za tym procederem. W efekcie śledztwo zostało zakończone z powodu niewykrycia sprawcy.
Poszkodowani mogą jeszcze złożyć zażalenie na tę decyzję, ale mają na to tylko 7 dni od momentu otrzymania dokumentów. Część strat została pokryta przez platformę sprzedażową w ramach programu ochrony kupujących.
Edycja tekstu: Michał Tesarski