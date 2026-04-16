Maksym potrzebuje wsparcia w walce z chorobą

Potrzebne są pieniądze na diagnozę, leczenie i rehabilitacje. Maksym Pisarczyk z Międzyzdrojów od dwóch lat zmaga się z nieustającym bólem i do tej pory nie ma postawionej diagnozy.





Edycja tekstu: Michał Tesarski Jak mówi Agnieszka Nakoniczewska, mama Maksyma - żaden lekarz w Polsce, do którego trafił 29 latek, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Maksym cierpi.- Każdego dnia modlę się o to, żeby stał się cud, żeby się poprawiło, że marzymy. Nasze marzenia są takie, żeby go umyć, żeby mógł usiąść na wózku - mówiła Agnieszka Nakoniczewska.Nadzieję na diagnozę dają kolejne, kompleksowe badania genetyczne. Robione są prywatnie, bo Maksym i jego bliscy nie mogą już czekać. Choroba, czymkolwiek jest, postępuje - mówi Maksym Pisarczyk.- Wcześniej z pewnością byłem człowiekiem ciekawym świata i takim, który też chciał w tym świecie móc coś zmienić. Obecnie po prostu walczę i ze swoim ciałem, i z chorobą, i niestety tak naprawdę, też systemem, który jest okrutny wobec ludzi chorych - powiedział Maksym Pisarczyk.Na badania, leczenie, rehabilitację Maksyma Pisarczyka prowadzona jest zbiórka na portalu siepomaga.pl