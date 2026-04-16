Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Maksym potrzebuje wsparcia w walce z chorobą

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Źródło: siepomaga.pl
Potrzebne są pieniądze na diagnozę, leczenie i rehabilitacje. Maksym Pisarczyk z Międzyzdrojów od dwóch lat zmaga się z nieustającym bólem i do tej pory nie ma postawionej diagnozy.
Jak mówi Agnieszka Nakoniczewska, mama Maksyma - żaden lekarz w Polsce, do którego trafił 29 latek, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Maksym cierpi.

- Każdego dnia modlę się o to, żeby stał się cud, żeby się poprawiło, że marzymy. Nasze marzenia są takie, żeby go umyć, żeby mógł usiąść na wózku - mówiła Agnieszka Nakoniczewska.

Nadzieję na diagnozę dają kolejne, kompleksowe badania genetyczne. Robione są prywatnie, bo Maksym i jego bliscy nie mogą już czekać. Choroba, czymkolwiek jest, postępuje - mówi Maksym Pisarczyk.

- Wcześniej z pewnością byłem człowiekiem ciekawym świata i takim, który też chciał w tym świecie móc coś zmienić. Obecnie po prostu walczę i ze swoim ciałem, i z chorobą, i niestety tak naprawdę, też systemem, który jest okrutny wobec ludzi chorych - powiedział Maksym Pisarczyk.

Na badania, leczenie, rehabilitację Maksyma Pisarczyka prowadzona jest zbiórka na portalu siepomaga.pl

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych z programu Tematy i Muzyka

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty